Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Firmeneinbrüche beschäftigen die Polizei

Rahden, Hüllhorst, Hille (ots)

(TB) Drei Firmeneinbrüche im Mühlenkreis beschäftigen derzeit die Polizei. In allen Fällen prüfen die Kriminalisten Tatzusammenhänge. Zudem hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise.

Bislang Unbekannte drangen in der Nacht zu Freitag in eine Firma in der Erich-Heinzig-Straße in Rahden ein. Hierbei lösten die Einbrecher einen Alarm aus. Nachdem die Polizeileitstelle von Verantwortlichen informiert wurde, riegelten die alarmierten Einsatzkräfte das Gelände ab. Anschließend durchsuchten die Beamten mit einem Diensthund das Objekt, konnten aber niemanden mehr antreffen. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zudem gibt es Hinweise, dass bereits in der Nacht zuvor versucht wurde in den Komplex einzudringen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (21.05.) war eine Firma in Hüllhorst-Holsen das Ziel von Ganoven. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Lagergebäude in der Wiesenstraße. Dort entwendeten sie hochwertige Werkzeuge sowie Buntmetall.

Bereits zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen (20.05.) drangen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Straße "Am Spitzend" in Hille-Hartum ein. Die Einbrecher erbeuteten diverse hochwertige Werkzeuge, Buntmetal sowie einen Renault Trafic.

Nach ersten Erkenntnissen ist nicht auszuschließen, dass die Täter die Firmen im Vorfeld ausgekundschaftet haben. Daher ist für die Ermittler nicht nur der Zeitraum um die Tat herum wichtig, sondern auch die Tage vor den Einbrüchen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei.

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