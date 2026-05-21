Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Leichtverletzte bei Kreuzungsunfall

Lübbecke (ots)

(TB) Bei einem Kreuzungsunfall zwischen zwei Autos am Mittwochmorgen, verletzten sich drei Insassen eines Wagens.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr eine Espelkamperin mit ihrem Ford gegen kurz vor sechs Uhr die Rahdener Straße aus Richtung "Zur Rauhen Horst" kommend. An der Kreuzung zur Industriestraße wollte die 27-Jährige nach links abbiegen. Hier kam ihr ein mir drei Personen besetzter Polo entgegen, an dessen Steuer ein 33-Jähriger aus Lübbecke saß. Somit kam es zur Kollision der beiden Autos. Die drei Männer (22, 31 und 33) zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu. Sie konnten nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus Lübbecke entlassen werden. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

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