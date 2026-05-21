Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Personen bei Unfall verletzt

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Espelkamp (ots)

(SN) Zu einer Kollision zweier Autos ist es am Mittwochnachmittag in Espelkamp gekommen. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt.

Ein 62-jähriger Volvo-Fahrer aus Hemmingen war den Erkenntnissen der Polizei zufolge gegen 14.50 Uhr auf dem Neuen Weg in östlicher Richtung unterwegs. Als der Mann in den Kreuzungsbereich der Bremer Straße einfuhr, kam es laut den Beamten zum Zusammenstoß mit dem Toyota eines Fahrers (68) aus Rahden. Der befuhr die Bremer Straße zu diesem Zeitpunkt in Fahrtrichtung Norden. Durch den Aufprall schleuderte der Toyota auf einen Grünstreifen. Der andere Pkw verlieb im Kreuzungsbereich.

Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden Fahrer sowie die Beifahrerin (69) des Rahdeners. Alle drei Personen kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Lübbecke. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt.

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