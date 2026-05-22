Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Diebstahl auf Baustelle vereitelt

Porta Westfalica (ots)

(SN) Nach einem Hinweis zu verdächtigen Beobachtungen auf einer Baustelle rückte die Polizei am späten Mittwochabend gegen 23.50 Uhr an die Straße "Zur Porta" nach Lerbeck aus.

Auf dem Baustellengelände an der ehemaligen Grundschule bemerkten die Beamten nicht nur einen dunklen Mercedes Sprinter, sondern konnten auch eine Person feststellen, die sich im Laufschritt entfernte. Trotz entsprechender Nacheile gelang der Person im Schutze der Dunkelheit die Flucht. Auch die polizeiliche Absuche benachbarter Grundstücke nach der dunkelgekleideten Person verlief negativ.

Dafür konnten die Gesetzeshüter im Inneren des Fahrzeugs Bauelemente feststellen, die offenbar von der Baustelle stammten. Das Fahrzeug wurde schließlich als Beweismittel sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen zum Ursprung des Fahrzeugs sowie zu der bisher unbekannten Person dauern an.

Dazu fragen die Ermittler: Wem sind in den Vortagen rund um das Gelände verdächtige Personen oder Handlungen aufgefallen. Hinweise werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

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