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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Schifferstadt (ots)

Am Freitagnachmittag, 20.03.2026, kam es gegen 15:40 Uhr in Schifferstadt zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 72-jähriger Motorradfahrer hatte die Waldseer Straße in Richtung der Salierstraße befahren. Im dortigen Kreisverkehr geriet das Kraftrad auf Grund einer Ölspur kurzzeitig ins Rutschen. Der Fahrer konnte einen Sturz verhindern, verletzte sich aber beim Abfangen des Motorrads leicht am Bein. Gegen den bis dato nicht bekannten Verursacher der Ölspur wurde ein Strafverfahren wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Hinweise, insbesondere solche, die auf den Verursacher der Ölspur schließen lassen werden durch die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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