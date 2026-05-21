PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Rollerfahrer flüchtet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Rahden (ots)

(SN) Ein bisher unbekannter Zweiradfahrer auf einem offenbar frisierten Kleinkraftrad hat sich am Samstagabend in Rahden einer Polizeikontrolle entzogen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Dabei befuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen 18.30 Uhr die Mindener Straße, als sie zwei Rollerfahrer bemerkte. Nach Erblicken des Polizeiautos stoppte einer der Zweiradfahrer und klappte das am Roller angebrachte Versicherungskennzeichen hoch. Anschließend setzte er seine Fahrt fort.

Die Beamten nahmen die Nachfahrt auf und gaben dem Fahrer Anhaltesignale. Denen kam er nicht nach. Stattdessen befuhr der Unbekannte unter anderem einen Radweg, missachtete das Rechtsfahrgebot sowie die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Dabei nutzte der Zweiradfahrer die Straßen Auf dem Witting, Auedamm, Lange Reihe und Stellerloh. Schließlich bog der Unbekannte in einen geschotterten Radweg ab und fuhr durch sich dort befindende Poller. Hier konnte die Streifenwagenbesatzung nicht weiter folgen. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Ergebnis.

Der dunkelhaarige und schlanke Zweiradfahrer kann in einem geschätzten Alter von 15 bis 25 Jahren und mit einer Größe von 170 bis 180 cm beschrieben werden. Zudem trug er einen schwarzen Helm, eine graue Steppjacke, eine dunkle Jeans und nutzte ein weißes Kleinkraftrad.

Hinweise zu dem Zweiradfahrer sowie dem beschriebenen Roller nimmt das Verkehrskommissariat Lübbecke unter Telefon (0571) 88660 entgegen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 21.05.2026 – 10:53

    POL-MI: Drei Leichtverletzte bei Kreuzungsunfall

    Lübbecke (ots) - (TB) Bei einem Kreuzungsunfall zwischen zwei Autos am Mittwochmorgen, verletzten sich drei Insassen eines Wagens. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr eine Espelkamperin mit ihrem Ford gegen kurz vor sechs Uhr die Rahdener Straße aus Richtung "Zur Rauhen Horst" kommend. An der Kreuzung zur Industriestraße wollte die 27-Jährige nach links abbiegen. Hier kam ihr ein mir drei Personen besetzter ...

    mehr
  • 20.05.2026 – 11:35

    POL-MI: Zweiradfahrer verliert Kontrolle

    Espelkamp (ots) - (SN) Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf der Tonnenheider Straße mit einem Baum kollidiert. Dabei erlitt der Jugendliche offenbar schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Lübbecke gebracht. Zuvor hatte der Rahdener vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse im Rahmen einer Fahrstunde gegen 16.20 Uhr kurz ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren