Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Rollerfahrer flüchtet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Rahden (ots)

(SN) Ein bisher unbekannter Zweiradfahrer auf einem offenbar frisierten Kleinkraftrad hat sich am Samstagabend in Rahden einer Polizeikontrolle entzogen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Dabei befuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen 18.30 Uhr die Mindener Straße, als sie zwei Rollerfahrer bemerkte. Nach Erblicken des Polizeiautos stoppte einer der Zweiradfahrer und klappte das am Roller angebrachte Versicherungskennzeichen hoch. Anschließend setzte er seine Fahrt fort.

Die Beamten nahmen die Nachfahrt auf und gaben dem Fahrer Anhaltesignale. Denen kam er nicht nach. Stattdessen befuhr der Unbekannte unter anderem einen Radweg, missachtete das Rechtsfahrgebot sowie die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Dabei nutzte der Zweiradfahrer die Straßen Auf dem Witting, Auedamm, Lange Reihe und Stellerloh. Schließlich bog der Unbekannte in einen geschotterten Radweg ab und fuhr durch sich dort befindende Poller. Hier konnte die Streifenwagenbesatzung nicht weiter folgen. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Ergebnis.

Der dunkelhaarige und schlanke Zweiradfahrer kann in einem geschätzten Alter von 15 bis 25 Jahren und mit einer Größe von 170 bis 180 cm beschrieben werden. Zudem trug er einen schwarzen Helm, eine graue Steppjacke, eine dunkle Jeans und nutzte ein weißes Kleinkraftrad.

Hinweise zu dem Zweiradfahrer sowie dem beschriebenen Roller nimmt das Verkehrskommissariat Lübbecke unter Telefon (0571) 88660 entgegen.

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