Hauptzollamt Braunschweig

HZA-BS: Zukunftstag beim ZOLL

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Braunschweig (ots)

Anlässlich des diesjährigen Zukunftstages (auch bekannt als "Girls' und Boys' Day") am Donnerstag, den 23. April 2026, öffnete das Hauptzollamt Braunschweig seine Türen an insgesamt drei Standorten - an zwei Standorten in Braunschweig und einmal in Göttingen. 75 Schülerinnen und Schüler im Alter der Schulklassen 5 bis 9 nutzten die Gelegenheit, die vielfältigen Aufgaben des Zolls hautnah kennenzulernen.

Unter dem Motto "Von A wie Artenschutz bis Z wie Zollverschluss" erhielten die Jugendlichen einen umfassenden Einblick in die spannende Arbeit der Zollverwaltung. Neben Informationen zu Themen wie dem Prüfungsdienst und der Bekämpfung von Schwarzarbeit standen überall praxisnahe Erfahrungen im Vordergrund.

An interaktiven Stationen konnten die Jugendlichen selbst tätig werden: So wurde beispielsweise eine Grenzkontrolle realitätsnah nachgestellt, ebenso wie eine Kontrollsituation aus dem Bereich der Schwarzarbeitsbekämpfung. Darüber hinaus bot ein Zoll-Quiz die Möglichkeit, das Wissen zum Zoll spielerisch zu testen. Ein Highlight war die Präsentation von Asservaten und Funden aus dem Zollalltag, die einen eindrucksvollen Einblick in die tägliche Arbeit der Zöllnerinnen und Zöllner gaben.

"Wir freuen uns sehr über das große Interesse und die rege Teilnahme. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, jungen Menschen die vielseitigen Aufgaben des Zolls näherzubringen und ihnen einen spannenden sowie informativen Zukunftstag zu ermöglichen." so Dagmar Täger, Pressesprecherin des Hauptzollamts Braunschweig.

Für das Jahr 2027 kann der Zukunftstag nur an einem Standort in Braunschweig sowie in Göttingen stattfinden. Die Plätze in Braunschweig sind bereits ausgebucht. Anmeldungen für 2028 nimmt das Hauptzollamt Braunschweig ab dem 23.04.2027 unter der E-Mail-Adresse presse.hza-braunschweig@zoll.bund.de entgegen. Wir laden jedoch alle Kinder und Jugendliche ein, den Zoll auf der Blaulicht- und Technikmeile beim Tag der Niedersachsen vom 12. bis 14. Juni 2026 zu besuchen und spannende Aktionen zu erleben.

Der Zoll sucht kontinuierlich Nachwuchskräfte für die zahlreichen und vielfältigen Aufgaben. Für den nächsten Ausbildungs- und Studienstart zum 1. September 2027 können sich Interessierte noch bis zum 15. Oktober 2026 bewerben. Der Zoll bietet attraktive Rahmenbedingungen, darunter ein sicheres Gehalt, eine hohe Arbeitsplatzsicherheit sowie familienfreundliche Strukturen und vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten. Mehr Informationen gibt es unter www.zoll-karriere.de.

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