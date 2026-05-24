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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kollision zwischen Pedelec und E-Scooter - ein lebensgefährlich Verletzter

Bad Oeynhausen - Eidinghausen (ots)

Am Samstag, den 23.05.2026, kam es gegen 19.47 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec und einem E-Scooter. Ein 57-Jähriger aus Bad Oeynhausen fuhr mit seinem Pedelec auf der Straße In der Wiehwisch in südliche Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es dann auf der Kreuzung In der Wiehwisch/Im Leingarten zu einer Kollision mit einem E-Scooter. Der E-Scooter-Fahrer, ein 13-Jähriger aus Bad Oeynhausen, befuhr die Straße Im Leingarten in östliche Richtung. Durch den Zusammenstoß stürzte der Pedelec-Fahrer und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Er trug keinen Schutzhelm. Nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst und Notarzt wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Osnabrück geflogen. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Unfallaufnahme wurde durch ein VU-Team aus Bielefeld unterstützt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke
Leitstelle

Telefon: (0571) 8866-0
E-Mail: leitstelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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