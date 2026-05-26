PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kollision zwischen Auto und Krad

Lübbecke (ots)

(TB) Infolge des Zusammenstoßes eines Autofahrers mit einem Krad, zog sich am Freitagnachmittag in Stockhausen der Biker Verletzungen zu.

Ein Espelkamper befuhr gegen 14:20 Uhr mit seinem Seat die Blasheimer Straße. An der Straße "Am Esch" hielt der 47-Jährige verkehrsbedingt an. Als er die Straße queren wollte, kollidierte er mit einem Kradfahrer. Gelenkt wurde die Honda von einem Hüllhorster, der die Straße "Am Esch" in Richtung Alswede befuhr. Durch die Kollision stürzte der Zweiradfahrer. Hierbei zog sich der 17-Jährige Verletzungen zu. Nach notärztlicher Behandlung vor Ort wurde der junge Mann mittels Rettungswagen ins Krankenhaus Lübbecke verbracht, wo er stationär verblieb. Während der Unfallaufnahme musste die Kreuzung kurzzeitig gesperrt werden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 24.05.2026 – 03:33

    POL-MI: Kollision zwischen Pedelec und E-Scooter - ein lebensgefährlich Verletzter

    Bad Oeynhausen - Eidinghausen (ots) - Am Samstag, den 23.05.2026, kam es gegen 19.47 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec und einem E-Scooter. Ein 57-Jähriger aus Bad Oeynhausen fuhr mit seinem Pedelec auf der Straße In der Wiehwisch in südliche Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es dann auf der Kreuzung In der Wiehwisch/Im Leingarten zu einer ...

    mehr
  • 24.05.2026 – 03:21

    POL-MI: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzten Pedelec-Fahrer

    Preußisch Oldendorf (ots) - Am Samstag, den 23.05.2026, kam es in den späten Nachmittagsstunden zu einem Verkehrsunfall mit einem Pedelec-Fahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 67-Jähriger aus Melle mit seinem Pedelelec den Gehweg der Bünder Straße, der in diesem Bereich für Fahrradfahrer freigegeben ist. Als er die Einmündung Wellensiekweg erreicht ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 13:15

    POL-MI: Firmeneinbrüche beschäftigen die Polizei

    Rahden, Hüllhorst, Hille (ots) - (TB) Drei Firmeneinbrüche im Mühlenkreis beschäftigen derzeit die Polizei. In allen Fällen prüfen die Kriminalisten Tatzusammenhänge. Zudem hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise. Bislang Unbekannte drangen in der Nacht zu Freitag in eine Firma in der Erich-Heinzig-Straße in Rahden ein. Hierbei lösten die Einbrecher einen Alarm aus. Nachdem die Polizeileitstelle von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren