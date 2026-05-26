Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kollision zwischen Auto und Krad

Lübbecke (ots)

(TB) Infolge des Zusammenstoßes eines Autofahrers mit einem Krad, zog sich am Freitagnachmittag in Stockhausen der Biker Verletzungen zu.

Ein Espelkamper befuhr gegen 14:20 Uhr mit seinem Seat die Blasheimer Straße. An der Straße "Am Esch" hielt der 47-Jährige verkehrsbedingt an. Als er die Straße queren wollte, kollidierte er mit einem Kradfahrer. Gelenkt wurde die Honda von einem Hüllhorster, der die Straße "Am Esch" in Richtung Alswede befuhr. Durch die Kollision stürzte der Zweiradfahrer. Hierbei zog sich der 17-Jährige Verletzungen zu. Nach notärztlicher Behandlung vor Ort wurde der junge Mann mittels Rettungswagen ins Krankenhaus Lübbecke verbracht, wo er stationär verblieb. Während der Unfallaufnahme musste die Kreuzung kurzzeitig gesperrt werden.

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