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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 33-Jähriger landet nach mehreren Straftaten in der Ausnüchterungszelle

Minden (ots)

(DM) Ein mutmaßlich alkoholisierter Mindener hat am frühen Sonntagmorgen in der Königstraße mehrere Sachbeschädigungen begangen und im Anschluss einen eingesetzten Polizeibeamten bedroht. Der Mann wurde schließlich zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Gegen 05:00 Uhr wurden Zeugen auf den lautstark herumschreienden Mann aufmerksam und verständigten den Notruf. Nach bisherigen Erkenntnissen trat der Unruhestifter zunächst gegen einen Holzzaun auf Höhe der Wittelsbacherallee, sodass dieser zusammenbrach. Anschließend beschädigte er einen geparkten Pkw, indem er den rechten Außenspiegel abtrat.

Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme verhielt sich der Beschuldigte weiterhin aggressiv und bedrohte einen eingesetzten Polizeibeamten. Aufgrund seines Verhaltens sowie der Androhung weiterer Straftaten nahmen die Einsatzkräfte den Mann in Gewahrsam. Er wurde der Mindener Dienststelle zugeführt und verbrachte die folgenden Stunden in einer Ausnüchterungszelle, bevor er wieder entlassen werden konnte.

Durch die Taten entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Den Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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