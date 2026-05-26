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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vier Alleinunfälle mit E-Scootern

Minden, Preußisch Oldendorf (ots)

(TB) Mehrere Alleinunfälle mit E-Scootern beschäftigte die Einsatzkräfte am vergangenen Wochenende. Alle vier Fahrzeuglenker zogen sich Verletzungen zu. Zwei Fahrer waren alkoholisiert.

Zunächst befuhr eine 17-jährige aus Raddestorf am Freitag gegen 17:30 Uhr mit ihrem E-Scooter auf dem Radweg der Stiftsallee stadtauswärts. In Höhe der Kanalbrücke kollidierte sie aus bisher unbekannten Gründen mit einem Laternenmasten. Hierdurch stürzte sie und zog sich Verletzungen zu, die im Johannes Wesling Klinikum ambulant behandelt werden mussten.

Kurz nach 19:30 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung in die Bachstraße von Dankersen gerufen. Hier war zuvor eine Mindenerin mit ihrem Elektrokleinstfahrzeug auf ein geparktes Auto aufgefahren. Die 14-Jährige hatte während der Fahrt über ihre Kopfhörer Musik gehört. Kurz vor der Kollision hatte sie zudem ihr Handy benutzt. Die Leichtverletzte suchte selbstständig einen Arzt auf.

Samstagmorgen verunglückte ein 15-Jähriger auf der Olafstraße. Der Jugendliche wollte gegen 01:15 Uhr mit seinem Gefährt auf das Gelände der Primusschule fahren. Hier prallte der Mindener gegen einen Poller und stürzte. Der Verletzte wurde mittels Rettungswagen dem Klinikum Minden zugeführt. Hier entnahm ein Arzt dem Alkoholisierten eine Blutprobe.

Ein stark alkoholisierter Lübbecker beschäftigte die Einsatzkräfte am Samstagabend in Bad Holzhausen. Der 60-Jährige befuhr gegen 20:10 Uhr den Gehweg der Berliner Straße. Hier fiel der E-Scooter-Fahrer bereits durch Fahren in deutlichen Schlangenlinien auf. In Höhe der Straße "Sattkamp" stürzte er ohne Fremdeinwirkung. Er zog sich Verletzungen zu, die im Krankenhaus Lübbecke ambulant behandelt werden mussten. Zudem musste er sich einer Blutprobe unterziehen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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