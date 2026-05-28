Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Kleinkind leicht verletzt

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Minden-Kutenhausen (ots)

(DM) Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw kam es am Mittwochnachmittag im Kreuzungsbereich Nordholzer Straße/ Kutenhauser Straße/ Kutenhauser Dorfstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 26-jähriger Mindener gegen 16:50 Uhr mit einem schwarzen Skoda die Kutenhauser Straße in Fahrtrichtung Nordholzer Straße. An der Kreuzung beabsichtigte er, nach links in die Kutenhauser Dorfstraße einzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 60-jähriger Mindener mit einem grauen Volkswagen die Nordholzer Straße in entgegengesetzter Richtung. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Im Skoda befand sich ein Junge, der durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort medizinisch erstversorgt wurde. Der Zweijährige erlitt glücklicherweise lediglich leichte Verletzungen. Eine Behandlung in einem Krankenhaus war nicht erforderlich, sodass er anschließend in die Obhut seines Vaters übergeben werden konnte. Die 23-jährige Beifahrerin des Skoda sowie die beiden Fahrer blieben unverletzt.

Durch die Kollision wurden beide Autos erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden.

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