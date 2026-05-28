Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Diebstahl aus Pkw in Barkhausen

Porta Westfalica-Barkhausen (ots)

(DM) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Porta Westfalica-Barkhausen zu einem Diebstahl aus einem Pkw.

Eine 29-jährige Frau aus Peine erschien am Mittwochmorgen auf der Polizeiwache Minden und erstattete Anzeige. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von Dienstag, 23:00 Uhr, bis Mittwoch, 05:20 Uhr, aus einem an der Neuen Friedhofstraße abgestellten weißen Audi einen Rucksack. Darin befanden sich unter anderem ein Firmenlaptop, Haus- und Firmenschlüssel sowie Bargeld im fünfstelligen Bereich. Das Fahrzeug war nach Angaben der Geschädigten verschlossen abgestellt worden. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Neuen Friedhofstraße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (0571) 8866-0 bei der Polizei Minden zu melden.

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