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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Diebstahl aus Pkw in Barkhausen

Porta Westfalica-Barkhausen (ots)

(DM) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Porta Westfalica-Barkhausen zu einem Diebstahl aus einem Pkw.

Eine 29-jährige Frau aus Peine erschien am Mittwochmorgen auf der Polizeiwache Minden und erstattete Anzeige. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von Dienstag, 23:00 Uhr, bis Mittwoch, 05:20 Uhr, aus einem an der Neuen Friedhofstraße abgestellten weißen Audi einen Rucksack. Darin befanden sich unter anderem ein Firmenlaptop, Haus- und Firmenschlüssel sowie Bargeld im fünfstelligen Bereich. Das Fahrzeug war nach Angaben der Geschädigten verschlossen abgestellt worden. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Neuen Friedhofstraße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (0571) 8866-0 bei der Polizei Minden zu melden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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