POL-MI: 18-Jähriger nach Kreuzungsunfall im Klinikum behandelt
Petershagen-Windheim (ots)
(DM) Am Mittwochabend gegen 21:00 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Cheruskerstraße / Kanalstraße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 18-jährige aus Warmsen mit einem schwarzen Audi die Kanalstraße in Fahrtrichtung Cheruskerstraße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden grauen Volkswagen eines Petershägers, ebenfalls 18. Durch die Kollision wurde der Volkswagen gegen einen am Fahrbahnrand befindlichen Zigarettenautomaten geschleudert.
Die beiden Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auch der Zigarettenautomat wurde beschädigt.
Der Volkswagenfahrer wurde vorsorglich leicht verletzt mittels Rettungswagen in das Johannes-Wesling-Klinikum nach Minden transportiert. Die Warmserin blieb unverletzt.
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