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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 18-Jähriger nach Kreuzungsunfall im Klinikum behandelt

POL-MI: 18-Jähriger nach Kreuzungsunfall im Klinikum behandelt
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Petershagen-Windheim (ots)

(DM) Am Mittwochabend gegen 21:00 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Cheruskerstraße / Kanalstraße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 18-jährige aus Warmsen mit einem schwarzen Audi die Kanalstraße in Fahrtrichtung Cheruskerstraße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden grauen Volkswagen eines Petershägers, ebenfalls 18. Durch die Kollision wurde der Volkswagen gegen einen am Fahrbahnrand befindlichen Zigarettenautomaten geschleudert.

Die beiden Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auch der Zigarettenautomat wurde beschädigt.

Der Volkswagenfahrer wurde vorsorglich leicht verletzt mittels Rettungswagen in das Johannes-Wesling-Klinikum nach Minden transportiert. Die Warmserin blieb unverletzt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


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Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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