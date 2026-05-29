Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei sucht beschädigtes Auto

Porta Westfalica (ots)

(TB) Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Neesen, touchierte ein Autofahrer am vergangenen Freitag (22. Mai) ein anderes Fahrzeug. Der Besitzer des beschädigten Wagens war auch vor Ort. Allerdings wurden keine Personalien ausgetauscht.

Der Unfall passierte gegen 15.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Meißener Straße. Hier beschädigte ein Mercedes-Fahrer (86) beim Ausparken mit seinem schwarzen B180 ein anderes Auto. Der Geschädigte war auch vor Ort. Da man ohne Personalienaustausch auseinander gegangen war, überkamen den Senior in der Folge Zweifel und er meldete sich bei der Polizei.

Nun hoffen die Fachleute vom Verkehrskommissariat, dass sich der Geschädigte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 bei der Polizei meldet.

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