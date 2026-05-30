Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kreuzungskollision in Espelkamp: Renault-Fahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Minden-Lübbecke (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L770 in Espelkamp ist am Freitag Abend ein Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr ein 27-jähriger aus Espelkamp gegen 19:45 Uhr mit seinem roten Renault die Tonnenheider Straße in Richtung Schmalge. Als er beabsichtigte, die L770 zu überqueren, kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden Lkw.

Der Lkw-Fahrer aus Versmold konnte den Unfall mit seinem Tankfahrzeug nicht mehr verhindern, sodass die Front des Lkw die rechte Fahrzeugseite des Pkw erfasste und noch etwas vor sich her schob.

Das Tankfahrzeug war mit 20000 Liter Milch beladen.

Der Renault-Fahrer erlitt bei der Kollision lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde nach einer Erstversorgung am Unfallort mit einem Rettungswagen in das Johannes-Wessling-Klinikum in Minden eingeliefert. Der Lkw-Fahrer verblieb unverletzt.

Der Renault war nicht mehr fahrbereit, der Lkw war vorne links beschädigt. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt.

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