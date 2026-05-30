Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alleinunfall in Hille: 24-jähriger kollidiert mit einem Baum und verstirbt

Minden-Lübbecke (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Hille ist am Freitag Abend ein 24-jähriger mit seinem Pkw tödlich verunglückt.

Vorbehaltlich weiterer Ermittlungen hat der Kia-Fahrer gegen 21:45 Uhr von Hartum kommend die Obere Straße in Fahrtrichtung Nordhemmern befahren. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte auf der Fahrerseite mit einem Baum.

Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb an der Unfallstelle.

Um weitere Unfallopfer auszuschließen wurde der umliegende Nahbereich der Felder mit einer Drohne abgesucht. Weitere Opfer wurden bei dieser Suche nicht festgestellt.

Die Angehörigen des 24-jährigen Fahrers wurden informiert.

Die Spezialisten eines VU-Team unterstützten die Unfallaufnahme vor Ort.

Die Obere Straße wurde während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

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