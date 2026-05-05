FW-Velbert: Offene Probe des Musikzuges der Feuerwehr Velbert
Velbert (ots)
Am 19. Juni 2026 lädt der Musikzug der Feuerwehr Velbert zu seiner vierten offenen Probe ein. Eingeladen sind alle Interessierte, die Freude am gemeinsamen Musizieren in einem voll besetzten niveauvollem Orchester haben. Auch Wiedereinsteiger/innen sind herzlich willkommen.
Wann: 19.06.2026, 19:00-21:30 Uhr
Ort: Kopernikusstraße 8-10, 42549 Velbert Beginn: 19:00 Uhr Rückfragen Feuerwehr Velbert
Rückfragen bitte an:
Feuerwehr Velbert
Karsten Schenk
E-Mail: info@musikzug-velbert.de
http://www.feuerwehr-velbert.de/
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