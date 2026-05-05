Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Offene Probe des Musikzuges der Feuerwehr Velbert

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Velbert (ots)

Am 19. Juni 2026 lädt der Musikzug der Feuerwehr Velbert zu seiner vierten offenen Probe ein. Eingeladen sind alle Interessierte, die Freude am gemeinsamen Musizieren in einem voll besetzten niveauvollem Orchester haben. Auch Wiedereinsteiger/innen sind herzlich willkommen.

Wann: 19.06.2026, 19:00-21:30 Uhr

Ort: Kopernikusstraße 8-10, 42549 Velbert Beginn: 19:00 Uhr Rückfragen Feuerwehr Velbert

www.feuerwehr-velbert.de

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