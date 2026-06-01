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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto, Führerschein und Handy sichergestellt

Porta Westfalica (ots)

(SN) Ein 20 Jahre alter Autofahrer hat sich am Sonntagabend in Porta Westfalica Ärger mit der Polizei eingehandelt, als er im Wendehammer der Oehrkstraße Driftübungen durchführte.

Zuvor hatte man der Leitstelle gegen 20.15 Uhr entsprechende Feststellungen gemeldet, woraufhin eine Streifenwagenbesatzung ausrückte. Bereits auf der Anfahrt konnten die Beamten lautes Reifenquietschen und eine leichte Rauchentwicklung wahrnehmen. Bei Erblicken des Streifenwagens ergriffen mehrere Personen fußläufig die Flucht. Dazu entschloss sich auch der 20-Jährige, als er augenscheinlich nach einem Driftmanöver mit seinem BMW beschleunigte und versuchte, sich über einen unbefestigten Privatweg in Richtung der Ellernstraße der Polizeikontrolle zu entziehen. Schließlich gelang es den Beamten den Heranwachsenden aus Bielefeld, an dessen Pkw sich keine Kennzeichen befanden, in der Vennebachstraße zu stellen.

In der Folge wurde von den Beamten nicht nur das Fahrzeug, sondern auch der Führerschein und das Mobiltelefon des jungen Mannes sichergestellt. Zudem brachten die Gesetzeshüter eine umfangreiche Strafanzeige auf den Weg, mit deren Folgen sich der Heranwachsende nun auseinandersetzen muss.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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