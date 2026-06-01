Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Porsche-Fahrer kollidiert mit Fahrzeugheck

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Wegen eines Auffahrunfalls wurde die Polizei am Freitagabend gegen 18.15 Uhr nach Rehme gerufen.

Dort, so die Erkenntnisse, hatte eine 42 Jahre alte Ford-Fahrerin aus Bad Oeynhausen an der Ampelanlage Mindener Straße (B 61) / Zum Rehmer Eck gestanden, als sich von hinten ein Porsche näherte und in das Heck des Kleintransporters auffuhr. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich den Beamten Verdachtsmomente eines Betäubungsmittelkonsums bei dem 53 Jahre alten Fahrer aus dem Kreis Herford. Nach positivem Vortest wurde dem Mann durch einen Bereitschaftsarzt auf der Polizeiwache Bad Oeynhausen eine Blutprobe entnommen. Ferner ergab eine Abfrage im polizeilichen Auskunftssystem, dass der Mann ohne in Besitz eines gültigen Führerscheins zu sein am Steuer des Sportwagens gesessen hatte. Aus diesem Grund fertigten die Beamten eine Strafanzeige gegen ihn.

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