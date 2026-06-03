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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kradfahrer kollidiert mit Kehrmaschine

Minden (ots)

(TB) Ein Motorradfahrer kollidierte am Mittwochmorgen auf der Ringstraße mit einer Kehrmaschine. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation erlag der Zweiradfahrer seinen schweren Verletzungen.

Den bisherigen Ermittlungen zu Folge fuhr ein 64-Jähriger mit seinem Krad gegen 05:40 Uhr die linke Fahrspur der Ringstraße in Richtung Dankersen. Kurz hinter der Stiftstraße, und noch vor der Brückenunterführung zur Marienstraße, näherte sich zu diesem Zeitpunkt auf seinem Fahrstreifen eine Kehrmaschine. Dessen Fahrer fuhr im Arbeitsbetrieb und mit eingeschaltetem gelben Rundumlicht auf dem Dach abgesichert in langsamer Fahrt dem Verkehr entgegen. Als sich der entgegenkommende Verkehr näherte, bremste der 46-Jährige sein Arbeitsgerät bis zum Stillstand ab. Der entgegenkommende Kradfahrer versuchte noch auszuweichen, prallte aber mit der Fahrzeugfront des Lastwagens zusammen. Hierbei zog sich der Mindener die tödlichen Verletzungen zu.

Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallteam der Polizei Paderborn alarmiert. Während der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten war der Straßenabschnitt für rund viereinhalb Stunden komplett gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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