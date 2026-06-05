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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autoaufbrüche beschäftigen Polizei

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Zwei Diebstähle aus Kraftfahrzeugen in Bad Oeynhausen beschäftigen derzeit die Polizei. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise.

Den Erkenntnissen zufolge öffneten bisher Unbekannte einen weißen VW T-Roc in der Liegnitzer Straße in Werste auf ungeklärte Weise und entwendeten daraus unter anderem eine Kreditkarte und Bargeld. Die Tat dürfte sich nach derzeitigen Annahmen zwischen Dienstag, 17 Uhr bis Mittwoch, 12.30 Uhr ereignet haben.

Am Mittwoch brachen Kriminelle außerdem einen weißen VW Up auf, der sich im Bereich einer Bäckereifiliale auf einem geschotterten Parkplatz an der Weserstraße befunden hatte. Dazu schlugen die Täter eine Scheibe ein und durchsuchten das Innere des Autos nach Wertgegenständen. Entwendet wurde offenbar nichts. Als Tatzeit kann hier von den Geschädigten Mittwoch, 8 Uhr bis 13.30 Uhr eingegrenzt werden.

Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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