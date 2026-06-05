Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Selbstbehauptungskurse in den Sommermonaten - Jetzt anmelden

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(SN) In den Sommermonaten bietet der Polizeisport- und Präventionsverein (PSPV) Minden in Kooperation mit der heimischen Polizeibehörde wieder Selbstbehauptungskurse für Kinder und Jugendliche an. Ausrichtungsorte sind Bad Oeynhausen und Minden.

Am Samstag, 27.06.2026 findet von 09:00 - 15:00 Uhr ein Kurs für Mädchen ab der 5. Klasse statt (Kurs 1). Ein weiterer Kurs, dieses Mal für Mädchen im Grundschulalter, wird am Samstag, 04.07.2026 von 09:00 - 15:00 Uhr (Kurs 2) angeboten. Am Samstag, 18.07.2026 können Jungen im Grundschulalter (Kurs 3) von 09:00 - 15:00 Uhr an einem Training teilnehmen. Alle genannten Kurse finden auf der Polizeiwache in der Blücherstraße in Bad Oeynhausen statt.

Zudem gibt es zum Ende der Sommerferien weitere Möglichkeiten um an den Kursen teilzunehmen.

Am Mittwoch, 26.08.2026 von 09:30 Uhr - 15:30 Uhr werden ein Kurs für Mädchen ab der 7. Klasse (Kurs 4) und am Donnerstag, 27.08.2026 von 09:30 - 15:30 Uhr ein Kurs für Jungen ebenfalls ab der 7. Klasse (Kurs 5) im Herder-Gymnasium in Minden angeboten.

Am Donnerstag, 27.08. und Freitag, 28.08. - jeweils von 09:30 - 12:30 Uhr - treffen sich Mädchen von der 3. bis zur 6. Klasse im Begegnungszentrum, Sieben Bauern 20a in Minden-Bärenkämpen (Kurs 6). Nachmittags von 13:00 - 16:00 Uhr findet an den gleichen Tagen am gleichen Ort zudem ein Kurs für Jungen von der 3. - 6. Klasse statt (Kurs 7).

Alle Trainings werden von ausgebildeten Selbstbehauptungstrainerinnen und -trainern durchgeführt.

Begleitet werden die Kurse durch das zuständige Fachkommissariat der hiesigen Kreispolizeibehörde.

Anmeldungen für alle Kurse sind ab sofort unter der Mailadresse birgit.thinnes@polizei.nrw.de möglich. Die Teilnahmekosten betragen EUR 25,- pro Person.

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