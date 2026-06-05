Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Schwerverletzte bei Kreuzungsunfall auf der B482

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Petershagen (ots)

(BT) Auf der B482 in Petershagen-Döhren ereignete sich am Freitagabend ein Verkehrsunfall mit drei schwer verletzten Personen. Auf der Kreuzung mit der Seelenfelder- und der Loccumer Straße stießen gegen 19 Uhr zwei PKW zusammen. Die Bundesstraße blieb in Höhe der Unfallstelle für rund vier Stunden gesperrt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 49-jährige Frau mit ihrem Renault-Twingo die Loccumer Straße und beabsichtigte die B482 in Richtung der Seelenfelder Straße zu überqueren. Hierbei stieß die Herforderin mit einem VW-Transporter zusammen, der die vorfahrtsberechtigte Bundesstraße in nördliche Richtung befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Twingo von der Fahrbahn und landete in einem Graben. Sowohl die Fahrerin als auch ihr Beifahrer - ein 49-Jähriger aus Herford - wurden in dem stark beschädigten Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der alarmierten Feuerwehr schwer verletzt aus dem Wrack befreit werden. Der 43 Jahre alte Fahrer des VW-Transporters aus Rumänien erlitt bei dem Zusammenstoß ebenfalls schwere Verletzungen.

Die drei Unfallbeteiligten wurden mit Rettungswagen in das Mindener Johannes-Wesling-Klinikum eingeliefert. Die bei dem Beifahrer des Twingo zunächst angenommenen lebensbedrohlichen Verletzungen bestätigten sich im Klinikum glücklicherweise nicht.

Neben einem Rettungshubschrauber war auch ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahme-Team vor Ort im Einsatz. Die B482 konnte nach rund vier Stunden wieder für den Verkehr freigegeben werden.

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