Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kostenlose Fahrradregistrierung am 14. Mai 2026 in Stemwede-Levern

Stemwede, Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(SN) Unter dem Motto "Kein Fahrrad ohne Nummernschild" wird die heimische Polizei Ende dieser Woche eine kostenlose Registrierungsaktion für Fahrräder anbieten.

So werden die Präventionsexperten der Polizei am Sonntag, 14. Juni beim Stadtradeln-Finale zwischen 14 und 18 Uhr auf dem Sportgelände des TuS Levern an der L 770 vor Ort sein.

Das "Nummernschild für Fahrräder" ist ein Aufkleber, der sich nicht rückstandsfrei wieder ablösen lässt. Derart registrierte Räder sind auf den ersten Blick als polizeilich erfasst zu erkennen und schrecken potenzielle Diebe ab, da das Entdeckungsrisiko deutlich erhöht wird. Erfasste Fahrräder werden in eine Datenbank eingepflegt, sodass deren Besitzer schnell ermittelt und aufgefundene Fahrräder in kurzer Zeit zugeordnet werden können.

Für die Kennzeichnung bringen Interessierte neben dem verkehrssicheren Fahrrad, ihren Personalausweis sowie einen Eigentumsnachweis (Rechnung) mit zum Registrierungsort. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Handelt es sich um Leasingräder, wird das Fahrrad auf den derzeitigen Nutzer registriert.

Mehr Informationen zum Thema gibt es unter: https://minden-luebbecke.polizei.nrw/artikel/kein-fahrrad-ohne-nummernschild

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell