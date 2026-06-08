Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisierter beschädigt Laterne und fährt weiter

Minden (ots)

(TB) Ein alkoholisierter Autofahrer beschädigte in der Nacht zu Samstag eine Laterne. Anschließend wollte er weiterfahren. Ein aufmerksamer Zeuge konnte die Flucht verhindern.

Gegen kurz vor vier Uhr setzte ein Mindener in der Straße Weserglacis sein Auto in Bewegung. Beim Ausparken aus einer Parklücke fuhr der 46-Jährige mit seinem Opel gegen eine Straßenlaterne, sodass sie umknickte. Anschließend setzt er seine Fahrt fort, musste ab in der Tonhallenstraße an der Kreuzung zum Klausenwall vor der rotlichtzeigenden Ampel anhalten. Ein aufmerksamer Zeuge, der aufgrund des lauten Knalls auf den Fahrer aufmerksam geworden war, nutzte die günstige Gelegenheit und zog den Autoschlüssel des stehenden Fahrzeugs ab. Anschließend alarmierte er die Polizei. Die kurz darauf eintreffende Streifenwagenbesatzung stellte eine deutliche des Fahrers fest. Es folgte eine Blutprobe im Klinikum Minden. Zudem behielten die Beamten den Führerschein ein.

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