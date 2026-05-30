Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Dachstuhlbrand in Bevern

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Bevern (ots)

Am frühen Freitagabend des 29. Mai 2026 wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst gegen 19:45 Uhr zu einem "Feuer 2 - Feuerschein Gebäude nach Bevern alarmiert. Kurze Zeit später wurde das Alarmstichwort auf "Feuer 3 - Brennt Dachstuhl" erhöht, da sich die Lage vor Ort bestätigte. Im Einsatz waren die Feuerwehren Bevern, Bremervörde, Hesedorf, Minstedt, Spreckens, Deinstedt und Zeven. Da beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte keine Personen mehr im Gebäude waren, da diese eigenständig aus dem Gebäude fliehen konnten, wurde der Fokus direkt auf die Brandbekämpfung gelegt. An der Einsatzstelle waren insgesamt 138 Einsatzkräfte und Zahlreiche Einsatzfahrzeuge. Zur Bekämpfung des Brandes wurde die Drehleiter der Feuerwehr Bremervörde eingesetzt. Zusätzlich wurde die Drehleiter der Feuerwehr Zeven nachgefordert, so dass die Brandbekämpfung von mehreren Seiten über Drehleitern möglich war. Ebenfalls sind mehrere Trupps unter Atemschutz im Einsatz gewesen, um das Feuer mittels Hohlstrahlrohren zu bekämpfen. Um einen guten Löscherfolg zu erzielen, wurden Dachziegel mittels Handwerkzeugen vom Dach entfernt. Die Feuerwehr Spreckens stellte die Einsatzstellenhygiene sicher, um die Atemschutzgeräteträger direkt vor Ort zu dekontaminieren. Da sich der Einsatz über mehrere Stunden hinzog, wurde darüber hinaus die Betreuungskomponente der DRK-Bereitschaft Bremervörde alarmiert, um die Versorgung der Einsatzkräfte sicherzustellen. Nach dem Abschluss der Löscharbeiten konnte die Einsatzstelle schließlich an die Polizei übergeben werden. Eine abschließende Sicherheitskontrolle im Verlauf der Nacht stellte sicher, dass keine Gefahr eines erneuten Aufflammens mehr bestand.

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