Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Feuerwehr zu brennender Hecke alarmiert

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Weinheim (ots)

Am heutigen Freitag, gegen 13:30 Uhr, wurde die Feuerwehr Weinheim zu einem gemeldeten Heckenbrand in die Weinheimer Ahornstraße alarmiert. Aufgrund der Meldung, das sich die Hecke an einem Gebäude befinden soll, rückte die Feuerwehr mit einem Löschzug aus.

Bei der Erkundung stellte sich glücklicherweise heraus, das der Anwohner den Brand mittels Gartenschlauch selbst gelöscht hat. Aufgrund der Bewuchshöhe war jedoch unklar, ob sich durch Funkenflug noch weitere Glutnester in der nahen Umgebung oder sogar unter dem Dach bildeten. Die Feuerwehr Weinheim, welche mit drei Fahrzeugen zum Einsatzort ausrückte, kontrollierte mit der Wärmebildkamera die Umgebung und das Vordach sorgfältig. Da keinerlei Feststellung mehr gemacht wurde, war der Einsatz bereits nach 30 Minuten beendet. Die Einsatzstelle wurde dem Anwohner übergeben. Die Feuerwehr wurde von der Polizei Weinheim an der Einsatzstelle unterstützt.

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