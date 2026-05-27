Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Wald gerät in Brand in Kirchtimke

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Kirchtimke (ots)

Am 27. Mai um 9:15 Uhr wurden die Ortsfeuerwehren Kirchtimke, Hepstedt, Tarmstedt, Ostertimke, Badenstedt, Zeven sowie weitere Kräfte zu einem gemeldeten "FW3 - Brennt Wald/Unterholz groß" alarmiert.

Die alarmierten Einsatzkräfte rückten daraufhin mit mehreren Einsatzfahrzeugen zur gemeldeten Einsatzstelle nach Kirchtimke aus. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurden umgehend Löschmaßnahmen eingeleitet, um eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

Gebrannt hatte ein größerer Grün- und Seitenstreifenbereich, wobei sich das Feuer bereits einige Meter in das Unterholz des angrenzenden Waldstücks ausgebreitet hatte. Durch das schnelle Melden des Feuers, die zügige Alarmierung der Einsatzkräfte sowie das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte jedoch eine größere Schadenslage verhindert werden.

Gerade bei den derzeit trockenen und warmen Wetterbedingungen in Verbindung mit den vorhandenen Windverhältnissen können sich Vegetations- und Waldbrände innerhalb kürzester Zeit großflächig ausbreiten. Umso wichtiger war das schnelle Handeln aller Beteiligten.

Das Feuer konnte durch die eingesetzten Kräfte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Im Anschluss erfolgten umfangreiche Nachlöscharbeiten über die Schnellangriffseinrichtungen der Tanklöschfahrzeuge der Ortsfeuerwehren Hepstedt und Tarmstedt. Zusätzlich wurde das Unterholz mithilfe von Dunghaken aufgelockert und durchgearbeitet, um versteckte Glutnester freizulegen und vollständig abzulöschen.

Nach Abschluss der Nachlöscharbeiten konnte schließlich "Feuer aus" gemeldet werden. Die eingesetzten Kräfte traten anschließend die Rückfahrt an und machten die Fahrzeuge wieder einsatzbereit.

Vor Ort im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Ostertimke, Kirchtimke, Badenstedt, Hepstedt und Tarmstedt, der Gemeindebrandmeister sowie die Polizei. Weitere alarmierte Kräfte konnten ihre Einsatzfahrt abbrechen und brauchten nicht mehr tätig werden.

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