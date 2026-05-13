Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Gemeinsam aktiv: "Feuerwehr bewegt" geht 2026 in die nächste Runde

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Landkreis Rotenburg (Wümme) (ots)

Die Gemeindefeuerwehren des Brandschutzabschnittes Bremervörde laden gemeinsam mit den Kreisfeuerwehrverbänden Bremervörde und Rotenburg alle Feuerwehrmitglieder im Landkreis Rotenburg (Wümme) zur nächsten Auflage der Veranstaltung "Feuerwehr bewegt" ein. Die Fahrradtour findet am 30. August 2026 statt und verbindet sportliche Aktivität mit Kameradschaft und Gemeinschaft.

Start- und Zielpunkt der Veranstaltung ist die Waldhalle in Sandbostel. Geplant sind zwei abwechslungsreiche Fahrradrouten über befestigte Nebenstrecken durch alle vier Kommunen des Brandschutzabschnitts Bremervörde. Zur Auswahl stehen eine etwa 50 Kilometer lange Strecke mit moderatem Tempo sowie eine rund 60 Kilometer lange Route für sportlich ambitioniertere Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Für das leibliche Wohl ist während der gesamten Veranstaltung gesorgt. Neben Frühstück, Mittagessen und einer Kaffeepause sind mehrere Getränkestopps eingeplant. Die Teilnahmegebühr soll 25 Euro pro Person betragen.

Bereits jetzt bittet das Organisationsteam um eine unverbindliche Rückmeldung der voraussichtlichen Teilnehmerzahlen, damit die weiteren Planungen aufgenommen werden können. Die verbindliche Anmeldung erfolgt im Sommer 2026 mit der offiziellen Einladung. Interessierte Feuerwehren werden gebeten, ihre ungefähre Teilnehmerzahl einschließlich der gewünschten Strecke bis zum 31. Mai 2026 dem Abschnittsleiter des Brandschutzabschnittes Bremervörde Jörg Suske mitzuteilen.

Mit "Feuerwehr bewegt" möchten die Veranstalter nicht nur die körperliche Fitness fördern, sondern insbesondere auch die Kameradschaft innerhalb der Feuerwehren des Landkreises stärken.

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