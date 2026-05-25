Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Schornsteinbrand an Biogasanlage

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Deinstedt (ots)

Am frühen Nachmittag des Pfingstsonntag wurden die Ortswehren aus Deinstedt, Selsingen, Farven und Byhusen sowie der Rettungswagen und die Polizei aus Bremervörde zu einem brennenden Schornstein an einer Biogasanlage in die Malstedter Straße in Deinstedt alarmiert. Beim Eintreffen konnten keine Flammen mehr ausfindig gemacht werden. Eine Wärmebildkamera zeigt aber erhöhte Temperatur an. Unter Atemschutz wurde die Blechverkleidung des Schornstein geöffnet und genauer kontrolliert. Neben dem Dämmmaterial wurde auch ein Vogelnest abgetragen, das vermutlich während der zweiwöchigen Abschaltung der Anlage dort gebaut wurde. Nach 1,5 Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Rettungswagen war während der gesamten Einsatzdauer in Bereitstellung.

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