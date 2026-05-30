Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Neun wetterbedingte Einsätze für die Feuerwehren der Samtgemeinde Bothel

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Bothel (ots)

Ein Gewitter mit starken Sturmböen hat am Freitagabend die Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde Bothel beschäftigt. Insgesamt mussten die Einsatzkräfte neun Einsätze abarbeiten.

Der Schwerpunkt der Einsätze lag auf umgestürzten Bäumen, die durch den Sturm auf Bundes- und Kreisstraßen gefallen waren. Die Feuerwehren beseitigten die Hindernisse und sicherten die betroffenen Bereiche, um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen. In Brockel wurde zudem ein Wohnhaus durch den Sturm leicht beschädigt. Die Feuerwehr kontrollierte die Einsatzstelle und sicherte den betroffenen Bereich.

Während die Einsatzkräfte in der Samtgemeinde überwiegend mit den Folgen des Unwetters beschäftigt waren, kam es in Ostervesede zeitgleich zu einem Brandeinsatz. Zur Unterstützung der dort eingesetzten Kräfte rückte die Ortsfeuerwehr Hemslingen mit ihrem Tanklöschfahrzeug (TLF) aus.

Dank der guten Zusammenarbeit aller beteiligten Ortsfeuerwehren konnten die insgesamt neun Einsatzstellen zügig abgearbeitet werden. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

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