Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260329 - 0407 Frankfurt-Gallus: Gefährliche Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(bo) In der heutigen Nacht (29. März 2026) kam es im Gallus zu einer gefährlichen Körperverletzung, wobei ein 21-Jähriger verletzt wurde.

Nach aktuellen Erkenntnissen hielten sich zwei Zeugen zusammen mit den beiden 21-jährigen Geschädigten gegen 00:25 Uhr an einem Kiosk in der Mainzer Landstraße auf. Dort gerieten sie zunächst mit einem der späteren Tatverdächtigen in einen verbalen Streit, woraufhin dieser einen weiteren Mann hinzurief.

Einer der Tatverdächtigen habe dann ein Messer gezogen, woraufhin die Zeugen und die Geschädigten flüchteten. Einer der Geschädigten konnte durch die Tatverdächtigen eingeholt und niedergeschlagen werden. Er erlitt Verletzungen und wurde vor Ort durch einen Rettungswagen behandelt. Der zweite Geschädigte sei von einem Tatverdächtigen mit dem Messer bedroht worden, konnte jedoch flüchten und sich verstecken.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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