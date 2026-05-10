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Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Verkehrsunfall zwischen zwei Pedelec - Fahrern

Lippe (ots)

(Lö) Am Samstagnachmittag kam es in der Straße "Am Rathaus" an der Zufahrt zu einem Supermarktparkplatz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 16-jährigen Jugendlichen aus Dörentrup sowie einem ebenfalls aus Dörentrup stammenden 72-Jährigen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand übersah der 16-jährige beim Verlassen des Parkplatzes den querenden 72-jährigen, welcher die Straße "Am Rathaus" befuhr und sich leichte Verletzungen zuzog.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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