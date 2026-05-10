POL-LIP: Dörentrup. Verkehrsunfall zwischen zwei Pedelec - Fahrern
Lippe (ots)
(Lö) Am Samstagnachmittag kam es in der Straße "Am Rathaus" an der Zufahrt zu einem Supermarktparkplatz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 16-jährigen Jugendlichen aus Dörentrup sowie einem ebenfalls aus Dörentrup stammenden 72-Jährigen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand übersah der 16-jährige beim Verlassen des Parkplatzes den querenden 72-jährigen, welcher die Straße "Am Rathaus" befuhr und sich leichte Verletzungen zuzog.
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