Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Verkehrsunfall zwischen zwei Pedelec - Fahrern

Lippe (ots)

(Lö) Am Samstagnachmittag kam es in der Straße "Am Rathaus" an der Zufahrt zu einem Supermarktparkplatz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 16-jährigen Jugendlichen aus Dörentrup sowie einem ebenfalls aus Dörentrup stammenden 72-Jährigen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand übersah der 16-jährige beim Verlassen des Parkplatzes den querenden 72-jährigen, welcher die Straße "Am Rathaus" befuhr und sich leichte Verletzungen zuzog.

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