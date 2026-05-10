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Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Frontalzusammenstoß mit zwei Verletzten

Lippe (ots)

(Lö) Am Samstagnachmittag kam es auf der Straße "Holstenhöfen" zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand geriet ein 37-jähriger PKW Führer aus Lemgo mit seinem Fahrzeug im Bereich einer Kurve in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden PKW eines Ehepaars aus Berlin (82 und 90 Jahre alt). Der Lemgoer verblieb unverletzt, der 82-jährige wurde leicht und seine 90-jährige Beifahrerin schwer verletzt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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