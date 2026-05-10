Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Trunkenheit im Verkehr und Widerstand

Lippe (ots)

(Lö) In der Nacht von Freitag auf Samstag erhielt die Polizei einen Zeugenhinweis über einen stark alkoholisierten PKW-Führer. Der 41-jährige Bad Salzufler konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden und sollte für weitere Maßnahmen der Polizeiwache zugeführt werden. Hiergegen leistete er Widerstand und verhielt sich unkooperativ. Auf der Polizeiwache wurden ihm zwei Blutproben entnommen. Sein Führerschein wurde zwecks Vorbereitung der Einziehung der Fahrerlaubnis beschlagnahmt.

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