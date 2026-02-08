Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Betrunkener missachtet Vorfahrt

23-Jähriger muss Führerschein abgeben

Ulm (ots)

Am Sonntag befuhr eine 44-Jährige mit ihrem VW gegen 03.40 Uhr die Hauptstraße in Richtung Ulmer Straße. Sie wollte an der Hauffstraße nach links abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 23-Jährigen. Dieser fuhr mit seinem Ford von der Hauffstraße in die Hauptstraße ein, ohne der VW-Fahrerin ihre Vorfahrt zu gewähren. Es kam zum Zusammenstoß. Während der Unfallaufnahme bemerkte die Eislinger Polizei, dass der 23-jährige Fordfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Dieser musste dann Blut und seinen Führerschein abgeben. Der Fordfahrer sieht nun einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung entgegen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

+++++++++++++++++++++ 0243131

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell