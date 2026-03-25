Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: BAB 30 - Massiv überladener Sattelzug gestoppt

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BAB 30 (ots)

Gestern Abend kontrollierten Beamte der Verkehrsüberwachungsgruppe der Verfügungseinheit einen kroatischen Sattelzug auf der Bundesautobahn 30.

Der Sattelzug war zuvor an der Anschlussstelle Gildehaus aus Richtung Nordhorn auf die Autobahn in Fahrtrichtung Osnabrück aufgefahren. Das Fahrzeug, beladen mit einem Autokran, fuhr aus dem Gewerbegebiet Nordhorn-Blanke und war auf dem Weg nach Kroatien. Aufgrund der auffälligen Ladung und der Überlänge überprüften die Beamten die erforderliche Genehmigung. Diese konnte der Fahrer zwar vorlegen, jedoch erlaubte sie lediglich die Fahrzeuglänge sowie ein zulässiges Gesamtgewicht von 40 Tonnen.

Bei einer anschließenden Wiegung auf einem nahegelegenen Parkplatz mittels mobiler Radlastwaage wurde ein tatsächliches Gesamtgewicht von 70.150 Kilogramm festgestellt. Der Sattelzug war damit um mehr als 75 Prozent überladen.

Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 1.670 Euro wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Für den Weitertransport des Autokrans muss der verantwortliche Unternehmer nun eine geeignete Sattelzugkombination einsetzen.

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