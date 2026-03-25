Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zwei räuberische Erpressungen bei einem Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

In den vergangenen Wochen kam es in der Pestalozzistraße in Lingen zu zwei räuberischen Erpressungen, die im möglichen Zusammenhang stehen.

Der erste Überfall ereignete sich bereits am 14. März 2026 gegen 17:30 Uhr. Zwei maskierte, jugendliche Täter klingelten an der Wohnungstür einer 74-jährigen Frau in einem Mehrfamilienhaus. Unter Vorhalt eines etwa 70 cm langen Schwertes mit Schwertscheide forderten sie Bargeld. Die Frau kam der Forderung nicht nach und schloss die Tür. Sie blieb unverletzt. Anschließend verließen die zwei Täter das Wohnhaus.

Am 23. März 2026 gegen 20:00 Uhr kam es in demselben Mehrfamilienhaus zu einem weiteren Überfall. Die Täter klingelten diesmal bei einem Nachbar der 74-Jährigen, konnten jedoch auch hier nichts erbeuten. Auch hier blieb der Bewohner unverletzt.

Täterbeschreibung 1:

- ca. 165-175 cm groß - etwa 14 Jahre alt - weiße Maskierung - auffällige weiße Samtjacke

Täterbeschreibung 2:

- ca. 165-175 cm groß - etwa 14 Jahre alt - weiße Maskierung - Kapuze - braune, schulterlange, krause Haare

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

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