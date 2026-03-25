Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Versuchter Einbruch in eine Bäckerei - Zeugen gesucht

Neuenhaus (ots)

Zwischen dem 23. März 2026, 18:15 Uhr und dem 24. März 2026, 05:15 Uhr, kam es bei einer Bäckerei an der Hauptstraße zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter versuchten, sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen. Der Einbruchsversuch blieb jedoch erfolglos, sodass die Täter ohne Diebesgut flüchteten.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden.

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