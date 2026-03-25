Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Neuenhaus - 87-jähriger Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer - Zeugen gesucht
Neuenhaus (ots)
Am gestrigen Abend kam es gegen 22:25 Uhr auf der Uelsener Straße in Neuenhaus zu einem Verkehrsunfall. Ein 87-jähriger Mann befuhr mit seinem Fahrrad die Straße in Richtung Neuenhaus, als er aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall kam. Ein Passant entdeckte den Unfall und alarmierte den Notruf, woraufhin der Radfahrer aufgrund seiner schweren Verletzung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden.
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