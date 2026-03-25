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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Großrazzia im Emsland - Indoor-Plantage mit mehreren hundert Cannabispflanzen entdeckt - drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft - Zeugenaufruf

POL-EL: Großrazzia im Emsland - Indoor-Plantage mit mehreren hundert Cannabispflanzen entdeckt - drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft - Zeugenaufruf
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Lingen / Haselünne (ots)

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen haben Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück am Montag, den 23.03.2026, eine professionell betriebene Cannabis-Indoor-Plantage in Haselünne entdeckt.

Ausgangspunkt der Maßnahmen war ein Raubdelikt am Sonntag, den 22.03.2026. Ein 27-jähriger Mann gab an, gegen 15:00 Uhr im Bereich eines Kanals nahe der Brücke Lindenstraße/Kollwitzstraße in Lingen von mehreren Personen angegriffen und geschlagen worden zu sein. Im weiteren Verlauf seien ihm unter anderem seine Geldbörse und eine Uhr entwendet worden. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Die unmittelbar eingeleiteten Ermittlungen führten zu einem unter anderem zu einem 24-jährigen Beschuldigten aus Haselünne. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden daraufhin Durchsuchungsbeschlüsse für mehrere Objekte erwirkt.

Im Rahmen dieser Maßnahmen stießen die Ermittler am Montag auf einem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen im Ortsteil Flechum auf eine professionell eingerichtete Cannabis-Plantage. In einer nicht mehr genutzten Stallung wurden mehrere hundert Marihuanapflanzen aufgefunden, die sich bereits in voller Blüte befanden. Zudem stellten die Einsatzkräfte umfangreiches Plantagenequipment, Bargeld, Mobiltelefone, Waagen sowie weitere Beweismittel sicher.

Während der Maßnahmen konnten zunächst zwei Tatverdächtige in unmittelbarer Nähe zur Plantage angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Im weiteren Verlauf erschien ein dritter Tatverdächtiger am Einsatzort, der als Mieter des Objekts gilt und ebenfalls vorläufig festgenommen wurde. Die anschließende umfangreiche Dokumentation und Sicherstellung der Beweismittel dauerten bis Dienstagnachmittag an.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden alle drei Beschuldigten einem Haftrichter am Amtsgericht Meppen vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle, sodass sich die Männer im Alter von 24, 24 und 37 nun in Untersuchungshaft befinden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Sylvia Schmälter, Leiterin des 2. Fachkommissariats der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, erklärt: "Der Fund dieser professionell betriebenen Plantage zeigt, mit welcher Intensität im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität agiert wird. Durch das konsequente und koordinierte Vorgehen unserer Einsatzkräfte ist es gelungen, eine erhebliche Menge Cannabis aus dem Verkehr zu ziehen, wobei der Umgang in dieser Größenordnung illegal ist. Solche Erfolge sind das Ergebnis einer engagierten und koordinierten Ermittlungsarbeit."

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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