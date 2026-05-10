PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Trunkenheitsfahrt endet im Straßengraben

Lippe (ots)

(Lö) In der Nacht von Freitag auf Samstag meldeten aufmerksame Zeugen der Polizei im Einmündungsbereich Oerlinghauser Straße / Wülferstraße einen PKW im Straßengraben. Der zugehörige Fahrer habe zudem versucht, sich fußläufig zu entfernen. Der stark alkoholisierte 18-jährige Detmolder konnte durch die eingesetzten Beamten angetroffen und einer Polizeiwache zugeführt werden. Er wurde nach der Entnahme zweier Blutproben sowie Sicherstellung seines Führerscheins entlassen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 10.05.2026 – 08:49

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Trunkenheit im Verkehr und Widerstand

    Lippe (ots) - (Lö) In der Nacht von Freitag auf Samstag erhielt die Polizei einen Zeugenhinweis über einen stark alkoholisierten PKW-Führer. Der 41-jährige Bad Salzufler konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden und sollte für weitere Maßnahmen der Polizeiwache zugeführt werden. Hiergegen leistete er Widerstand und verhielt sich unkooperativ. Auf der ...

    mehr
  • 10.05.2026 – 08:46

    POL-LIP: Lage. Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Fußgängerin

    Lippe (ots) - (Lö) Am Freitagabend (08.05.2026) kam es gegen 21:45 Uhr in der Lagenser Innenstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einer Fußgängerin, bei dem die Fußgängerin leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Erkenntnisstand überquerte die 35-jährige Fußgängerin die Straße "Am Drawen Hof" und wurde dabei vom querenden 15-jährigen ...

    mehr
  • 10.05.2026 – 08:45

    POL-LIP: Oerlinghausen. Abbiegeunfall mit leicht verletztem Radfahrer

    Lippe (ots) - (Lö) Am Freitagnachmittag (08.05.2026) kam es gegen 16:30 Uhr im Einmündungsbereich Detmolder Straße / Rathausstraße in Oerlinghausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer, bei dem der Radfahrer leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Erkenntnisstand beabsichtigte der 81-jährige PKW-Fahrer von der Detmolder Straße nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren