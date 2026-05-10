POL-LIP: Bad Salzuflen. Trunkenheitsfahrt endet im Straßengraben
Lippe (ots)
(Lö) In der Nacht von Freitag auf Samstag meldeten aufmerksame Zeugen der Polizei im Einmündungsbereich Oerlinghauser Straße / Wülferstraße einen PKW im Straßengraben. Der zugehörige Fahrer habe zudem versucht, sich fußläufig zu entfernen. Der stark alkoholisierte 18-jährige Detmolder konnte durch die eingesetzten Beamten angetroffen und einer Polizeiwache zugeführt werden. Er wurde nach der Entnahme zweier Blutproben sowie Sicherstellung seines Führerscheins entlassen.
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