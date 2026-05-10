POL-LIP: Lage. Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Fußgängerin
Lippe (ots)
(Lö) Am Freitagabend (08.05.2026) kam es gegen 21:45 Uhr in der Lagenser Innenstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einer Fußgängerin, bei dem die Fußgängerin leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Erkenntnisstand überquerte die 35-jährige Fußgängerin die Straße "Am Drawen Hof" und wurde dabei vom querenden 15-jährigen E-Scooter - Fahrer erfasst. Die Fußgängerin wurde zwecks ambulanter Behandlung einem Klinikum zugeführt.
Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat Detmold unter der Rufnummer 05231 609 0 zu melden.
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