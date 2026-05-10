Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Abbiegeunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Lippe (ots)

(Lö) Am Freitagnachmittag (08.05.2026) kam es gegen 16:30 Uhr im Einmündungsbereich Detmolder Straße / Rathausstraße in Oerlinghausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer, bei dem der Radfahrer leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Erkenntnisstand beabsichtigte der 81-jährige PKW-Fahrer von der Detmolder Straße nach rechts in die Rathausstraße abzubiegen während der 54-jährige Radfahrer die Detmolder Straße weiter in Richtung Hauptstraße befahren wollte und den PKW rechts überholte.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat Detmold unter der Rufnummer 05231 609 0 zu melden.

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