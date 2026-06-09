Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfallaufnahme endet für Geschädigte mit Blutentnahme

Erfurt (ots)

Für eine 25-jährige Audi-Fahrerin nahm eine Unfallaufnahme gestern Mittag (08.06.2026) in Erfurt eine unerwartete Wendung. Gegen 11:30 Uhr wollte eine 57-jährige Ford-Fahrerin im Bereich Holbeinstraße/Clara-Zetkin-Straße von einem Gehweg auf die Straße fahren. Dabei übersah sie den Audi der 25-Jährigen und stieß mit ihm zusammen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, allerdings entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden von insgesamt etwa 2.000 Euro. Die Polizei wurde zur Unfallaufnahme hinzugerufen. Dabei stellten die Beamten bei der geschädigte Audi-Fahrerin Anzeichen für Drogenkonsum fest. Ein Vortest reagierte im Anschluss positiv auf Cannabis. Für die 25-Jährige war die Fahrt damit beendet und sie musste die Polizisten auf eine Dienststelle zur Blutentnahme begleitet. Zudem wurde ihr die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen sie eingeleitet. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell