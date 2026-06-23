Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Achtung Trickbetrug

Ilm-Kreis (ots)

Am Wochenende kam es zu zwei Trickbetrugsversuchen im Zusammenhang mit vermeintlichem Geldwechsel. In Dienstedt wurde eine 56-Jährige am Sonntagvormittag, den 21.06.2026, mit ihrem Pkw auf der B 87 von einem Unbekannten angehalten. Die Person stand mit einem Mercedes mit osteuropäischer Länderkennung an einer Bushaltestelle. Der Mann fragte die 56-Jährige, ob sie ihm weißrussischen Rubel gegen Euro tauschen könne. Außerdem täuschte der Unbekannte eine Notlage vor. In seinem Pkw befand sich eine Frau mit einem Kleinkind. Die 56-Jährige wurde berechtigt stutzig und tauschte kein Geld. In Frankenhein wurde ebenfalls am Sonntagvormittag ein 33-Jähriger von einem Unbekannten aus einem Transporter an einer Bushaltestelle mit derselben Legende angesprochen und um Geldwechsel gebeten. Auch hier entstand kein Vermögensschaden. In beiden Fällen wurde angegeben, dass der Unbekannte mit seiner Familie nur die Fremdwährung habe und diese am Wochenende nicht tauschen könne. Es ist üblich, dass entweder um Tausch des Geldes in Euro oder um eine Tankfüllung sowie Bargeld gebeten wird. Die Täter zeigen oftmals am Handy vermeintliche hohe Wechselkurse. Ein Rücktausch von Belarussische Rubel ist weder in Belarus noch in Deutschland problemlos möglich.

Die Polizei rät: - Seien Sie bei unerwarteten Ansprachen durch Fremde misstrauisch, insbesondere bei Behauptungen zu verlorenem oder angeblichem Fund oder Geldwechselvorhaben. - Reagieren Sie nicht spontan auf Druck oder Aussagen, Bargeld "zeigen" oder "überprüfen" zu müssen. - Tauschen Sie kein Bargeld mit Fremden - insbesondere nicht in unklaren, flüchtigen Situationen. - Sichern Sie gegebenenfalls persönliche Wertgegenstände, indem Sie beim Umstiegen wachsam bleiben und das Portemonnaie nicht offen zeigen. - Lassen Sie sich niemals auf dubiose Wechselgeschäfte außerhalb offizieller Banken ein - Informieren Sie die Polizei.

In den aktuellen Fällen vom Wochenende sucht die Polizei Arnstadt-Ilmenau Zeugen, welche die Unbekannten näher beschreiben können oder sonst verdächtige Wahrnehmungen im Sachzusammenhang gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer ST/0154293/2026 entgegengenommen. (ah)

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