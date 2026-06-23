Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperliche Auseinandersetzung

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

Heute kam es gegen 03.00 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Juri-Gagarin-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, an der vier Männer (25/deutsch, 27/somalisch, 30/deutsch, 56/syrisch) beteiligt waren. Alle Männer sind polizeibekannt und stehen offenbar in Beziehung zueinander. Bei der Auseinandersetzung wurden der 27-Jährige und der 56-Jährige schwer verletzt. Die Männer im Alter von 25 und 30 Jahren standen augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel, sie wurden vorläufig festgenommen. Die Tathandlung sowie die Hintergründe sind noch unklar. Hierzu hat die Kriminalpolizei Gotha die Ermittlungen aufgenommen. (ah)

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