LPI-GTH: Rüttelplatte gestohlen - Zeugen gesucht

Gotha (ots) - Heute Mittag zog sich ein 14 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall Verletzungen zu. Er befuhr einen Fußgängerüberweg von der Eschleber Straße kommend in Richtung Tankstelle und wollte die Straße überqueren. Eine 42-jährige Hyundai-Fahrerin befuhr die August-Creutzburg-Straße und konnte einen Zusammenstoß mit dem querenden Jugendlichen nicht mehr rechtzeitig verhindern. Das Kind stürzte und verletzte sich leicht. (ah) Rückfragen bitte an: ...

mehr