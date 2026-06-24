LPI-GTH: Rüttelplatte gestohlen - Zeugen gesucht
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Im Zeitraum vom 19.06.2026 bis 23.06.2026 haben Unbekannte eine Rüttelplatte der Marke Ammann vom Gelände eines Pferdehofs im Dornheimer Weg entwendet. Es ist davon auszugehen, dass die Platte mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu Personen- oder Fahrzeugbewegungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0156794/2026 entgegengenommen. (ah)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell