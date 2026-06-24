Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Urlaubszeit - Einbruchszeit

LPI Gotha (ots)

Mit Beginn der Ferien- und Reisezeit appelliert die Landespolizeiinspektion Gotha daran, bereits vor Reiseantritt einige Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Durch umsichtiges Verhalten lassen sich viele Straftaten verhindern und unangenehme Überraschungen im Urlaub vermeiden.

Bereits bei der Buchung von Reisen und Unterkünften ist Vorsicht geboten. Insbesondere bei außergewöhnlich günstigen Angeboten im Internet sollten Reisende aufmerksam sein und Anbieter sorgfältig prüfen. Die Nutzung sicherer Zahlungswege sowie ein kritischer Blick auf Bewertungen und Impressumsangaben können vor finanziellen Schäden schützen.

Während der Urlaubsabwesenheit sollte darauf geachtet werden, dass Wohnungen und Häuser keinen verlassenen Eindruck vermitteln. Überfüllte Briefkästen, dauerhaft geschlossene Rollläden oder öffentliche Hinweise auf die Abwesenheit in sozialen Netzwerken können potenziellen Einbrechern Hinweise auf ein unbewohntes Objekt geben. Nachbarn, Freunde oder Angehörige können dabei unterstützen, das Zuhause bewohnt erscheinen zu lassen.

Auch auf der Anreise und am Urlaubsort sollten Reisende besonders auf ihre Wertsachen achten. Taschendiebe nutzen insbesondere das Gedränge an Bahnhöfen, Flughäfen, Raststätten oder in touristischen Bereichen aus. Ausweise, Zahlungsmittel und Mobiltelefone sollten möglichst körpernah und in verschlossenen Taschen mitgeführt werden. Wertgegenstände sollten niemals sichtbar in Fahrzeugen zurückgelassen werden.

Am Urlaubsziel empfiehlt die Polizei, wichtige Dokumente getrennt von den Originalen aufzubewahren und vorhandene Hotelsafes oder andere sichere Aufbewahrungsmöglichkeiten zu nutzen. Bei Geldwechselgeschäften, spontanen Dienstleistungsangeboten oder vermeintlichen Schnäppchen ist besondere Vorsicht geboten. Reisende sollten Preise vorab vereinbaren und nur vertrauenswürdige Anbieter in Anspruch nehmen.

Kommt es dennoch zu einem Diebstahl oder anderen Straftaten, sollten Betroffene umgehend die örtliche Polizei informieren sowie Zahlungskarten und Ausweisdokumente schnellstmöglich sperren lassen.

Mit einfachen Vorsichtsmaßnahmen und einer gesunden Aufmerksamkeit können Urlauberinnen und Urlauber wesentlich dazu beitragen, ihre Reise sicher und unbeschwert zu genießen.

Mehr Tipps in folgender Broschüre: https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/024-FB-Sicherheit-rund-um-Urlaub.pdf

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